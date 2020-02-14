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D-100 karayoluna çiçekçi akını

Sevgililer günü nedeniyle D-100'de çiçek satan çok sayıda kişi ilginç görüntüler oluşturdu.

DHA | 14.02.2020 - 19:15..
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İstanbul'da özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ana yollarda su, simit ve şarj aleti satarken görmeye alıştığımız seyyar satıcılar bu kez ellerinde çiçekler ile yollardaydı.

D-100 Karayolu Çağlayan Mecidiyeköy mevkiinde, her iki yönde de trafik akışının yavaşladığı saatlerde ortaya çıkan seyyar satıcılar, ilerleyen araçların arasından geçerek satış yaptı.

Çiçek satan bazı satıcıların trafikte ilerleyen araçları durdurmaya çalışması ise hem sürücülerin hem de kendi canlarını tehlikeye attı.

D 100'e çiçekçi akını -1

"KİMSE ÖNLEM ALMIYOR"

Trafikteki sürücülerden Hasan Özçelik yolda çiçek satmaya çalışan satıcılar için, “Altta var, üstte var, her yerde var. Kimse önlem almıyor, yapacak bir şey yok. Tehlikeli bir durum" dedi.

D 100'e çiçekçi akını -3

"ISRARCI BİR ŞEKİLDE DAVRANIYORLAR"

Bir diğer sürücü Mehmet Gündoğdu ise, “Çiçekçiler tehlike yaratıyor. Sürekli ısrarcı bir şekilde davranıyorlar. Arabalarımızı gördüklerinde cama vuruyorlar. Bence zabıtaların bakması lazım bu olaya" ifadelerini kullandı.

D 100'e çiçekçi akını -2



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D 100'e çiçekçi akını -6

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