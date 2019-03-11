Dağ kadrosundan kente sızan 9 terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılan 11 şüphelinin, bir süre sonra İstanbul’a gelerek örgütün gençlik kanadına katıldığı istihbaratını aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespit edilen 11 PKK üyesinin yakalanması için 9 Mart Cumartesi günü çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda; 2 tabanca, bu silahlara ait mermiler ve çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Terör polisi tarafından gözaltına alınan 9 şüpheli, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları devam ediyor.