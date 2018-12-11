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Dağdan kopan kaya parçaları eve düştü

Hatay’da sağanak yağış sırasında dağdan yuvarlanan kaya parçaları bir eve ve odunluğuna düştü. Olay sırasında evde olan anne ve çocukları şans eseri yara almadan kurtuldu.

İHA | 11.12.2018 - 16:45..
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Olay, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’nın Küçükdalyan Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli yağışların etkili olduğu kentte, dağdan yuvarlanan kaya parçaları Küçükdalyan Mahallesi’ndeki tek katlı bir eve ve hemen yakınında bulunan bir odunluğa düştü.

EVİN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI

Duvarı yıkarak yatak odasına düşen kaya parçaları nedeniyle, evin bir bölümü ve bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Dağdan kopan kaya parçaları eve düştü

CAN KAYBI YAŞANMADI

Çocuklarıyla beraber yatarken bomba gibi bir sesle uyandıklarını söyleyen Gülcan Kabacıklı, “Biz çocuklarla yatak odasında yatarken, büyük bir felaket yaşadık. Dağdan gelen yüksek bir taş, çocuklarımızın üzerine düşebilirdi. Allah’a çok şükür çocuklarıma bir şey olmadı, binlerce şükür Rabbime, verilmiş sadakamız var. Yani yatarken bu olay yaşandı. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir olayı, çok zor bir olay. Allah kimsenin başına getirmesin. Yani düşünün 3 çocukla bir yataktasınız ve sabah 04.30 'da yüksek bir sesle, bomba gibi hani yerler sallanıyor, bilmiyorsunuz ne olduğunu, o anı Allah kimseye yaşatmasın. Hâlâ onun etkisindeyim, hâlâ şoktayım.” dedi.

Dağdan kopan kaya parçaları eve düştü




Dağdan kopan kaya parçaları eve düştü



Dağdan kopan kaya parçaları eve düştü



Dağdan kopan kaya parçaları eve düştü

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