Dağıtım iznindeki asker yatağında ölü bulundu

Bilecik’te acemi birliğinden ayrılan ve dağıtım izni için dün gece saatlerinde memleketi Adana’ya gelen Erdem H. (21), babaannesinin evinde kalmaya başladı.

AĞZINDAN VE BURNUNDAN KÖPÜK GELDİ

Adana’da müzisyenlik yapan torunu Erdem H.’yi kahvaltı yapması için uyandırmaya giden babaanne Hamiyet H. (78), odaya girdiğinde torununun ağzından ve burnundan köpük geldiğini gördü. Yaşlı kadın durumu hemen polise bildirdi.

OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Erdem H.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Usta birliği olan Aydın’a gitmeden hayatını kaybeden asker Erdem H.’nin cesedi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.