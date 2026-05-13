Dağlardan tek tek toplanıyor: Hem şifa dağıtıyor hem de kazandırıyor

Batman’ın Sason ilçesinde baharın gelişiyle birlikte, sarp dağ yamaçları bölge halkı için hem bir şifa kaynağına hem de önemli bir geçim kapısına dönüştü.

Gün doğmadan katırlarıyla yola koyulan köylüler, yaklaşık 3 saat süren zorlu bir tırmanışın ardından "zuzuk", "gülük" ve "soras" gibi şifalı olduğuna inanılan pancar türlerini topluyor.

Binbir zahmetle bir araya getirilen bu doğal ürünler, hem sofralarda taze bir lezzet olarak tüketiliyor hem de çarşı pazarda satılarak aile bütçelerine can suyu oluyor.

3 SAAT YOL YÜRÜYORLAR

Pancar toplamak için gün ağarmadan yola çıktıklarını İHA muhabirlerine aktaran Akif Altuk, bu zorlu ama bereketli yolculuğu şu sözlerle anlattı:

“Sabah ezan vaktiyle yola çıkıyoruz. Yaklaşık 3 saatlik yol yürüyoruz. Buraya ulaştığımızda burada bulunan pancar türlerinden topluyoruz. Bir kısmını eve götürüp pişiriyoruz. Fazlasını da satarak geçimimize katkı sağlıyoruz. Bazen eşe dosta veriyoruz, kışlık olarak da stokluyoruz. Talep edenlere gönderdiğimiz de oluyor”.

HEM SOFRALARA ŞİFA HEM KESEYE DESTEK

Bölgede pancara olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Mehmet Tayfur ise her yıl ilkbahar döneminde geleneksel olarak dağlara çıktıklarını dile getirdi. Doğal yöntemlerle toplanan bu şifalı otlar, yöre halkının mutfağındaki yerini korurken aynı zamanda aile ekonomileri için de önemli bir can suyu oluyor.