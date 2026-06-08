Daha 17 3. bölüm fragmanı geceye damga vurdu: “Abi benim Demir!”

Televizyon ekranlarının iddialı ve taze yapımlarından biri olan "Daha 17", yayınlanan her tanıtımıyla izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

Genç kadrosu, sürükleyici hikayesi ve sırlarla dolu dünyasıyla dikkat çeken dizi, dün akşam yayınlanan 3. bölüm fragmanıyla sosyal medya platformlarında adından söz ettirmeyi başardı.

Özellikle karakterlerin arasındaki gerilim ve duygusal kırılmalar, önümüzdeki hafta ekranlara gelecek olan bölüme dair ipuçları verdi.

Fragmana damga vuran itiraf

Daha 17'nin 3. bölümünde, taşlar yerinden oynamaya başlıyor. Karakterlerin sakladığı sırlar bir bir açığa çıkarken, Demir'in bu son gelişme karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor.

Görsel dünyası ve dinamik anlatımıyla izleyiciden büyük alkış toplayan fragman, dizinin sadık kitlesini heyecanlandırmaya yetti.

Daha 17, merakla beklenen yeni bölümüyle yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.