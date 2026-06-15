Daha 17 4. bölüm fragmanı: "Kimse onu benden alamaz!"

Kanal D’nin kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan iddialı gençlik dizisi Daha 17, yayınlanan son fragmanıyla yine zirveye yerleşti.

Genç ve yetenekli oyuncu kadrosunun yanı sıra, sürükleyici senaryosu ve her bölümü gizemle harmanlayan hikaye örgüsüyle izleyicilerden tam not alan dizi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Dizi, merakla beklenen 4. bölüm fragmanını yayınladı. Şimdi izleyiciler, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri ve karakterlerin atacağı adımları sabırsızlıkla bekliyor.

Teoman gerçeklerle yüzleşiyor

Dizinin yeni bölümünde Teoman, geçmişte yaşadıklarını sorgulamaya başlıyor. Bu durum onu abisine götürmeye bir adım daha yaklaştırabilir.

Gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Şebnem, oğlunu kaybetmemek için elinden geleni yapacak.

Aras ve Teoman sonunda kardeş olduklarını anlayacak mı? Daha 17 4. Bölüm Pazar akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

İşte ekranlara damga vuran yeni bölüm fragmanı: