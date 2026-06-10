Daha 17 dizisinde Teoman dalga mı geçiyor, gerçeği mi biliyor? İşte o detay

Kanal D’nin pazar akşamlarına damga vuran yeni soluğu Daha 17, izleyiciyi daha ilk bölümlerden ters köşe bir yüzleşmeyle baş başa bıraktı.

Yıllardır ailesini kaybettiği kazadan sağ kurtulan kardeşi Demir’i arayan Aras, ipuçlarının peşinden Bodrum’a kadar gelmişti.

İkinci bölümde Teoman, Aras’ın defterini bulmuş, kaza ile ilgili gerçekleri öğrenmişti.

Dizinin son sahnesindeki "Abi benim, Demir!" itirafı, kafalarda soru işareti bıraktı.

Peki, Teoman gerçekten Aras’la kardeş olduğunu öğrendi mi? Yoksa Aras’la dalga mı geçiyor? O büyük yüzleşmenin perde arkası aralanıyor.

Teoman gerçeği öğrendi mi?

Teoman gerçekten Aras’ın yıllardır izini sürdüğü öz kardeşi olabilir. Fakat bu durum Hakan’ın sakladığı daha karmaşık bir gerçeği patlatmak için tasarlanmış manipülatif bir oyunun ya da tehlikeli bir intikam planının parçası da olabilir.

Hikayenin başından beri saklanan "Kayıp kardeş Demir kim?" sorusu, bu hafta yayınlanacak nefes kesici sahnelerle yanıt bulacak.

Ölümle burun buruna gelecek

Yeni bölüme dair asıl bomba ise tekne patlaması olacak. Aras ve Teoman’ın içinde bulunduğu teknenin patladığı sahneler, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Dizinin yeni bölümü pazar akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Son bölümde neler oldu?

Dizinin son bölümünde en çarpıcı gelişme Teoman’ın Aras’ın madalyonunu çalmasıyla yaşandı.

Üzerinde "Demir" yazan madalyonu boynuna takan Teoman, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Madalyonu Teoman’ın boynunda gören Hakan’ın verdiği aşırı sert ve panik dolu tepki, geçmişteki o karanlık trafik kazasının ve kayıp kardeş meselesinin Akkayalar ailesiyle doğrudan bir bağlantısı olduğunu izleyicilere gösterdi.

Ayrıca geçmişe dair eski bir kaza haberini bulan Teoman, artık sadece Aras’ın geçmişini değil, kendi öz kimliğini de sorgulamaya başladı.

Öğrendikleriyle Aras’ın karşısına çıkan Teoman, “Abi, benim Demir!” sözleriyle bölüme damga vurdu.