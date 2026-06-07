Daha 17'nin Aras'ı tanıdık çıktı: Çağan Efe Ak'ın ilk rolü şaşırttı
Daha 17 dizisindeki Aras karakterini canlandıran Çağan Efe Ak, yıllar önce rol aldığı ilk projesi olan Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri ile gündem oldu. Ak, "Şehzade Murad"ın küçüklüğünü canlandırmıştı.
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Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Çağan Efe Ak, rol aldığı "Daha 17" dizisindeki Aras karakteriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ancak genç oyuncunun yıllar önce yer aldığı ilk projedeki görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Bugün 18 yaşında olan Çağan Efe Ak'ın oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başladığı ortaya çıktı.
İŞTE İLK DİZİSİ
Genç oyuncu, ekran macerasının ilk dönemlerinde fenomen dizi Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de rol almıştı.
Ak, dizide Osmanlı padişahlarından IV. Murad'ın çocukluğunu canlandırarak izleyici karşısına çıkmıştı.
Çağan Efe Ak, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir görünüme kavuştu.
Ak'ın yıllar önceki halini görenler, genç oyuncunun değişimine dikkat çekti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi