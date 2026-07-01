Daha 17'nin Hakan'ı bakın kim çıktı! Meğer Serenay Sarıkaya'yla...
Daha 17 dizisinde "Hakan" karakterini canlandıran oyuncu Armağan Oğuz'un yıllar önce Serenay Sarıkaya ile bir projede rol aldığı ortaya çıktı.
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Kanal D'nin gençlik ve yaz dizisi Daha 17, reytinglerde adından söz ettiriyor.
Dizinin karakterleri de sosyal medyaya damga vurmaya başladı.
"Hakan" karakterine hayat veren Armağan Oğuz, performansıyla dikkat çekerken geçmişine dair ilginç bir detay da ortaya çıktı.
SERENAY'LA ROL ALDI
Genç oyuncunun yıllar önce ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aynı projede rol aldığı öğrenildi.
Fi dizisinde "Göksel" karakterini canlandıran oyuncu, değişimi ile beğeni topluyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi