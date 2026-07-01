Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat'ın küçüklüğüne bakın: Minik Ata'yı tanıdınız mı

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Kanal D'nin yaz sezonunda izleyiciyle buluşan gençlik dizisi Daha 17, kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasına girdi.

Başrollerinde Ceren Ayruk, Çağan Efe Ak, Helin Elveren ve Ata Yaşat'ın yer aldığı dizi, genç oyuncuların da geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

Dizinin ilgi görmesiyle birlikte oyuncuların özel yaşamları ve geçmişlerine dair detaylar da merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, oyuncuların eski paylaşımlarını ve çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını araştırmaya başladı.

Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat'ın yıllar önce Facebook hesabında paylaştığı çocukluk kareleri yeniden gündeme geldi.

İşte, minik Teo...