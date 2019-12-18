Daha çok beğeni almanızı sağlayacak 10 Instagram tüyosu

Instagram'da fenomen olmuş birçok kullanıcı, fotoğraflarını paylaşmadan önce birkaç düzenleme aşamasından geçiriyor. Bazı kullanıcılar, fotoğraflarda yaptıkları küçük dokunuşları gizli tutarken, bazıları ise düzenleme aşamalarını takipçileri ile paylaşıyor.

Şimdi sizlerle birlikte, Instagram'da daha çok ilgi görmek ve daha fazla beğeni alabilmek için uygulayabileceğiniz 10 yönteme yakından bakacağız.

1. İŞE PROFİLİNİZİN TASARIMI İLE BAŞLAYIN

Her Instagram kullanıcısının dikkat etmesi gereken kurallardan biri de paylaştığı bütün fotoğrafların birbiri ile uyumlu görünmesidir. Aynı tarzda birbiri ile uyumlu fotoğraf çekmek pek de zor değil. Ayrıca fotoğrafların aynı renk düzenine sahip olduğundan da emin olmalısınız.

Adobe Capture uygulaması, Instagram'da paylaştığınız fotoğrafları analiz ederek, bir sonraki fotoğrafınızı hangi renk düzeninde paylaşmanız gerektiğini sizle söylüyor.





2. YARATICI PROFİL FOTOĞRAFLARI KULLANIN

Profil fotoğranızı herkesten farklı yaparak ilgi çekmeyi deneyebilirsiniz. Her ne kadar ünlü fenomenler, kendi fotoğraflarını profesyonel sanatçılara çizdirse de Zmoji uygulaması ile siz de aynı şeyi yapabilirsiniz.

Saç modelleri, yüz şekilleri, gözler, dudaklar, kaşlar vb. için çeşitli seçenekler sunan Zmoji, fotoğrafınızı çeşitli karakterlere çevirebiliyor.

3. VÜCUT ŞEKLİNİZİ DÜZELTİN

Birçok popüler Instagram kullanıcısı Facetune veya benzeri uygulamaları kullanarak fotoğraflar üzerinde değişiklik yapıyor. Bu uygulamaların en önemli özelliklerinden bir tanesi de vücudunuzun şeklini istediğiniz gibi değiştirmeleridir. Örneğin harika geçen bir akşam yemeğinin ardından fotoğraf paylaşmak zorunda kalırsanız, göbeğinizi biraz küçültmek isteyebilirsiniz.

4. SAÇLARINIZA HACİM KAZANDIRIN

Paylaşacağınız fotoğrafta bulunan saç modleinizi değiştirmek için iki farklı uygulama kullanılabilirsiniz. Facetune uygulamasındaki “Shape” aracını kullanarak saçlarınızın daha dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu, daha fazla ilgi çekmenizi sağlayacaktır.

5. CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Eğer yüzünüzde sivilceler varsa fotoğraf çekiminizi asla iptal etmeyin. Çünkü mobil uygulamaları kullanarak cildinizi temizleyebilirsiniz. Örneğin yukarıdaki fotoğrafta, Angelina Jolie'nin soldaki yüzü, 4 farklı uygulama kullanılarak sağdaki gibi temizlendi.

Siz de Google'ın Snapseed uygulamasını kullanarak cildinize ufak dokunuşlar yapabilir ve Instagram'da dikkat çekebilirsiniz.

6. KÜÇÜK DÖVMELER KULLANIN

Instagram'da sizi takip eden kullanıcıları, harika dövmelerle şaşırtabilirsiniz. Bunu yapabilmek için ise PicsArt uygulamasından faydalanabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra Sticker kısmına dövme yazıp aratarak istediğiniz dövmeyi vücudunuzun herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz.

7. FOTOĞRAFLARINIZA OLAĞAN DIŞI ŞEYLER EKLEYİN

Fotoğraflarınıza bası nesneleri sonradan ekleyerek daha çok ilgi çekebilirsiniz. Bunu yapabilmek için yine PicsArt uygulamasındaki fotoğraf sekmesinden istediğiniz nesneyi yükleyip fotoğrafınıza ekleyebilirsiniz. Eğer ufak ayarlamaları doğru bir şekilde yapmayı başarırsanız, resminiz gerçek bir fotoğraf gibi görünecektir.

8. KARANLIK FOTOĞRAFLARDAN UZAK DURUN

Aşırı karanlık fotoğraflar kullanmak yerine, fotoğrafınızı aydınlatarak daha fazla beğeni alabilirsiniz. Ancak bazı karanlık fotoğraflar aydınlatıldığında kalite kaybı yaşanabiliyor, siz yine de şansınızı deneyin. Burada ise kullanacağınız doğru uygulama Adobe Lightroom olacaktır.

9. ARKA PLANI BULANIKLAŞTIRIN

Önceleri arka planı bulanıklaştırmak için DSLR fotoğraf makineleri kullanılsa da artık akıllı telefonlar sayesinde bu yöntem basit bir şekilde gerçekleştiriliyor. Instagram'da fotoğrafınızı paylaşmadan önce, arka planı bulanıklaştırarak kullanıcıların odak noktasını öndeki nesneye kaydırabilir ve daha fazla ilgi çekebilirsiniz.

10. SUYUN VE GÖKYÜZÜNÜN RENGİNİ DEĞİŞTİRİN

Bir fotoğraftaki suyun veya gökyüzünün rengi, tüm fotoğrafı bozabilir ve görüntüyü gri ve mat hale getirebilir. Suyun ve gökyüzünün daha güzel ve parlak görünmesini sağlamak için yukarıda bahsettiğimiz uygulamaları kullanabilirsiniz. Daha renkli deniz ve gökyüzü, fotoğrafa olan ilgiyi oldukça artıracaktır.

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