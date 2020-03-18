Dahiliye profesörünün korona testi pozitif çıktı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarıyla ilgilenen profesör, koronavirüse yakalandı.

Haberi, sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran Prof. Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasının Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu söyledi.

"ÇAPA'DA KARANTİNA ALTINDA"

Onur Taşçıoğlu, konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir.





"BİLGİ KİRLİLİĞİNE İZİN VERMEYİN"

Tüm hocalarımız kendisine çok iyi bakmakta tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Şu an lütfen bilgi kirliliğine izin vermeyin. Çok farklı bilgiler dolaşmakta. Sadece benim dediklerim her şeyi ile doğrudur. Ayrıca, babamın yurt dışından gelip gelmediği, virüsün oradan mı kapıp kapmadığı hakkında sorulara cevabım: Kendisi yurt dışına en son 4-5 ay önce çıkmıştı."





TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 98

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada ülkedeki vaka sayısının 98'e yükseldiğini belirtmiş, 89 yaşındaki bir hastanın da koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bakan Koca, yaşamını yitiren vatandaşın, virüsü Çin'den gelen bir çalışanından aldığını belirtmişti.