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Dalgalar Van Gölü sahilini dövdü

Van'da etkili olan rüzgar, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde dalgaların boyunun yükselmesine neden oldu.

İHA İHA
Dalgalar Van Gölü sahilini dövdü
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Van ve çevresinde, öğleden sonra şiddetli rüzgar etkili oldu.

Şiddetli rüzgar, Van Gölü’nde de büyük dalgalar oluşturdu.

DALGALAR SAHİLİ DÖVDÜ

Gün boyunca etkisini sürdüren rüzgarla birlikte oluşan dalgalar sahili dövdü.

Özellikle kıyı şeridinde zaman zaman sert şekilde karaya vuran dalgalar, sahilde ilginç görüntüler oluşturdu.

MANZARA CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşlar, dalgaların oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)