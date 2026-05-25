Damacana suya yeni zamlar yolda

Artan akaryakıt ve ham madde maliyetleri, ambalajlı su fiyatlarına doğrudan yansıdı.

PET üretiminde kullanılan petrol türevlerinin maliyetindeki yükseliş ve nakliye giderlerindeki artış, hem pet şişe hem de damacana su fiyatlarında belirgin bir artışa neden oldu.

YENİ ZAMLAR GELİYOR

Ambalajlı su piyasasında artan maliyetler fiyatlara yansırken, 19 litrelik damacanalarda yeni bir zam dalgası daha gündeme geldi.

Yılbaşından bu yana damacana su fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor.

19 litrelik bazı markalarda fiyat 210 TL seviyesine kadar çıkarken, aylık su gideri 4 kişilik bir aile için ortalama bin 680 TL’ye ulaştı.

AKARYAKIT VE NAKLİYE MALİYETLERİ ETKİLİ

Sektör temsilcileri, akaryakıt, işçilik, kira ve nakliye giderlerindeki artışın fiyatları doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Fabrika çıkış fiyatı 45–55 TL olan damacananın tüketiciye ulaşana kadar ciddi oranda zamlandığı ifade ediliyor.

HAZİRAN İÇİN YENİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, haziran ayında damacana başına yaklaşık 30 TL yeni zam beklediklerini açıkladı.

Artışın devam etmesi halinde hane bütçelerinde su giderinin daha da yükseleceği öngörülüyor.