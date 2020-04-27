Damla Ersubaş, eşini sildi

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise dört önce dünyaya geldi.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ersubaşı, kızı ve eşi ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyordu ancak şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkan çift, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da sildi. Çift, konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı.