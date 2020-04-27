taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9838
Euro
7.571
Altın
1716.45
Borsa
101064.42
Gram Altın
385.534
Bitcoin
53937.14

Damla Ersubaş, eşini sildi

Oyuncu Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Damla Ersubaş, eşini sildi

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise dört önce dünyaya geldi.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ersubaşı, kızı ve eşi ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyordu ancak şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkan çift, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da sildi. Çift, konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı.

İlginizi Çekebilir
Yasemin Allen: Karantina uyandırıcı bir deneyim oldu
Güzel oyuncu Yasemin Allen, Daniel Donskoy'la yaptığı canlı yayında, karantina süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Onur Buldu evlendi
Koronavirüs salgınından önce nikah tarihi alan oyuncu Onur Buldu, evliliği ertelemedi.
Murat Dalkılıç, canlı yayında panik yaptı
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, canlı yayında ne yapacağını şaşırdı.
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i seti anlattı
Yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana bağlayan Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya, dizinin kamera arkasında yaşananları takipçilerine anlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2883
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
98
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
308
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
310
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
157
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
83
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
282
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir