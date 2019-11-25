taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7393
Euro
6.3231
Altın
1457.65
Borsa
105240.93
Gram Altın
269.344
Bitcoin
39499.93

Damla Ersubaşı aldatıldı

İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 13:44..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Mustafa Can Keser, gittiği gece kulübünde eşi Damla Ersubaşı'na ihanet etti. Keser'in, kulüpte bir kadınla samimi şekilde eğlendiği iddia edildi. İhaneti öğrenen oyuncunun, boşanma kararı aldığı söyleniyor.

Damla Ersubaşı aldatıldı

CEO HAMİLE EŞİNİ ALDATTI

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Damla Ersubaşı, eşinin sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı ve birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi. Oyuncunun bu hamlesi ise ortaya atılan ihanet iddialarını güçlendirdi. Mustafa Can Keser, Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünün CEO'su olarak çalışıyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

592
15 Temmuz'dan bu yana işten çıkarılan hakim ve savcılar

15 Temmuz'dan bu yana işten çıkarılan hakim ve savcılar

94
İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

71
Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik

Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik

87
Ülkelerindeki krizden kaçan İranlılar Türkiye’yi seçiyor

Ülkelerindeki krizden kaçan İranlılar Türkiye’yi seçiyor

143
Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

419
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

146
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir