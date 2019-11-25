Damla Ersubaşı aldatıldı

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Mustafa Can Keser, gittiği gece kulübünde eşi Damla Ersubaşı'na ihanet etti. Keser'in, kulüpte bir kadınla samimi şekilde eğlendiği iddia edildi. İhaneti öğrenen oyuncunun, boşanma kararı aldığı söyleniyor.

CEO HAMİLE EŞİNİ ALDATTI

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Damla Ersubaşı, eşinin sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı ve birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi. Oyuncunun bu hamlesi ise ortaya atılan ihanet iddialarını güçlendirdi. Mustafa Can Keser, Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünün CEO'su olarak çalışıyor.