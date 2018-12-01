Danimarka göçmenleri ıssız adada topluyor

Danimarka'da, mülteci ve göçmenleri 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası'nda kurulacak "Geri Gönderme Merkezi"nde toplayacağı kararı alındı

GÖÇMENLER TOPLAMA MERKEZİNE

Danimarka’da hükümeti oluşturan partiler ve hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) tarafından gerçekleştirilen 2019 bütçe görüşmelerinden göçmen ve mültecilere kısıtlama kararı çıktı.

Maliye Bakanı Kristian Jensen'in açıkladığı 2019 bütçesine göre, sığınma talebi reddedilen ve ülkelerine gönderilemeyenlerle belirli suçlara karışan ve ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyenler, Vordingborg Belediyesi'ne bağlı Lindholm Adası’nda kurulacak Geri Gönderme Merkezi'nde toplanacak.