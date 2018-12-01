taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2132
Euro
5.9002
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.942

Danimarka göçmenleri ıssız adada topluyor

Danimarka mülteci ve göçmenleri 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası'nda kurulacak "Geri Gönderme Merkezi"nde toplayacak.

Haber Merkezi | 01.12.2018 - 14:34..
  1. Haberler
  2. Dünya

123

Danimarka'da, mülteci ve göçmenleri 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası'nda kurulacak "Geri Gönderme Merkezi"nde toplayacağı kararı alındı

GÖÇMENLER TOPLAMA MERKEZİNE

Danimarka’da hükümeti oluşturan partiler ve hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) tarafından gerçekleştirilen 2019 bütçe görüşmelerinden göçmen ve mültecilere kısıtlama kararı çıktı.

Maliye Bakanı Kristian Jensen'in açıkladığı 2019 bütçesine göre, sığınma talebi reddedilen ve ülkelerine gönderilemeyenlerle belirli suçlara karışan ve ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyenler, Vordingborg Belediyesi'ne bağlı Lindholm Adası’nda kurulacak Geri Gönderme Merkezi'nde toplanacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

441
Macron’dan Suudi Prense: Beni hiç dinlemiyorsun

Macron’dan Suudi Prense: Beni hiç dinlemiyorsun

22
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

314
Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

31
Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi

Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi

331
İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

75
G20 zirvesi yemeğinden kareler

G20 zirvesi yemeğinden kareler

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir