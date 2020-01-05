Danimarka ordusu, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu

Danimarka Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Irak’ta DEAŞ’a karşı koalisyon tarafından yürütülen “Operation Inherent Resolve” adlı operasyon çerçevesince Iraklı askerlere eğitim veren Danimarkalı askerler, eğitimi geçici olarak askıya aldı.

"GÜVENLİK ENDİŞESİ" NEDENİYLE EĞİTİM DURDURULDU

Danimarkalı askerlerin güvenlik endişesi nedeniyle eğitime ara verdiği aktarıldı. Danimarkalı askerlerin durumunun iyi olduğu ve güvenlik düzeyinin artırıldığı bildirildi.

Danimarka’nın Irak’ta 200 civarında askeri olduğu açıklandı.

Diğer taraftan, gün içinde NATO’dan yapılan açıklamada da NATO’nun da Irak’taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığı bildirilmişti.