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Danimarka vatandaşı Almanya'da başkan seçildi

Almanya’da ilk kez Alman vatandaşlığına sahip olmayan bir aday, bir büyükşehirde belediye başkanı seçildi.

AA | 17.06.2019 - 18:49..
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Danimarka vatandaşı Claus Ruhe Madsen, Rostock'ta düzenlenen belediye başkanı seçimini kazandı.

DANİMARKA VATANDAŞI BAŞKAN SEÇİLDİ

Rostock Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte dün düzenlenen ikinci tur belediye başkanı seçiminde, geçici sonuçlara göre, sadece Danimarka vatandaşlığına sahip bağımsız aday Claus Ruhe Madsen, oyların yüzde 57,1’ini alarak belediye başkanı oldu.

İLK KEZ YAŞANDI

Böylelikle Almanya’da ilk kez Alman vatandaşlığına sahip olmayan bir kişi belediye başkanı seçildi. Madsen'in rakibi Sol Partinin adayı Steffen Bockhahn ise oyların yüzde 42,9'unu aldı.

Danimarka vatandaşı Almanya'da başkan seçildi

AB ÜYESİ BİR VATANDAŞ ADAY OLABİLİYOR

Almanya'da 1992'den beri yaşayan 46 yaşındaki Madsen, seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenmişti. Yaklaşık 210 bin nüfuslu kentte 7 yıl boyunca Rostock Belediye Başkanlığını yürütecek Madsen, 3 hafta önce yapılan ilk tur belediye başkanlığı seçiminde oyların yüzde 34,6’sını alarak birinci, rakibi Bockhahn ise 18,9 oyla ikinci olmuştu. Almanya’da Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin vatandaşlığına sahip olanlar ile ülkede ikamet edenler belediye başkanlığı için aday olabiliyor.

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