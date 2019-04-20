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Danimarka'da kutsal kitaplara saygı yürüyüşü

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kur’an-ı Kerim ve kutsal kitaplara saygı yürüyüşü düzenlendi.

AA | 20.04.2019 - 09:38..
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Danimarka’da protesto yürüyüşü düzenleyen Müslümanlar, aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Danimarka’da bir araya gelen 24 Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Kur’an-ı Kerim ve kutsal kitaplara saygı yürüyüşü düzenledi.

Danimarka'da kutsal kitaplara saygı yürüyüşü

MEYDANDA PROTESTO

Aralarında Türk STK’ları, Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV), Danimarka İslam Toplumu (DİT) ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Danimarka şubesinin de bulunduğu STK’ların üyeleri, Blaagards Plads meydanında toplanarak, ellerindeki Kur’an-ı Kerimlerle Kopenhag Belediye Meydanı’na yürüdü.

Danimarka'da kutsal kitaplara saygı yürüyüşü

OLAYSIZ ŞEKİLDE DAĞILDILAR

Yürüyüş esnasında sloganlar atan ve tekbir getiren grup, meydana ulaşılmasının ardından okunan ezan ve yapılan konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı.

İMZA TOPLANDI

Gösteriye destek veren STK’lar, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim dahil, kutsal kitapların yakılmasının yasaklanması ve Danimarka’da iki yıl önce kaldırılan "inanca hakaret" yasasının yeniden yürürlüğe konulması için imza topladı.

Danimarka'da kutsal kitaplara saygı yürüyüşü

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Toplanan imzaların siyasilere ulaştırılacağı bildirildi. Rasmus Paludan’ın 23 Nisan gününe kadar başkent Kopenhag’da gösteri düzenlemesini yasaklayan Kopenhag Polisi’nin gösteri boyunca geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Batı Kopenhag Polisi de Paludan’ın kendi bölgelerinde gösteri düzenlemesini yasaklamıştı.

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