CHP kafalı medya yerli robota saldırıyor

Türk mühendislerinin çalışmalarıyla üretilen robot, sahneden düştü diye üretim mi durmalı? Türk medyası yerli/milli değeri olan teknolojik hamlelere öyle yaklaşıyor ki "Yine dünyaya rezil olduk" kafasından bir türlü çıkamıyoruz. Oysa Devrim otomobiline de 50 yıl önce bu kafayla yaklaşılmasa, bugün yerli otomobil üretmek için bin dereden su getirmek zorunda kalmayacaktık.

DHA'nın haberine göre dün 4'üncüsü düzenlenen 'Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde, dans gösterisi yapan insansı robotlardan 'Mini Ada', kontrolden çıkıp, sahneden düştü.

Yaklaşık 1 metrelik sahneden yüzüstü düşen robotun önündeki dijital ekran ile baş kısmı kırıldı. Görevlilerce kollarından tutularak, yerden kaldırılan robot 'Mini Ada', salon dışına çıkarıldı.

"MÜHENDİSLERİMİZ İLK MÜDAHALESİNİ YAPTI"

Robotların üretildiği firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Akın, olay anına ilişkin fotoğraflar ile "Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde sunucu ve dans gösterisi yapan robotlarımızdan biri müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü. Mühendislerimiz ilk müdahalesini yaptı. Sağlık durumu iyi. Bu süre zarfında geçmiş olsun dileklerini ileten tüm halkımıza teşekkürler" paylaşımında bulundu.