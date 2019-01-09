Dans tiyatrosu 'Töre' yeniden sahnede

Ankara Devlet Opera ve Balesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birim Dans Tiyatrosu (BDT) oyuncularının başarılı performansıyla sahnelenen Töre, sunulduğu ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

TURGUT ÖZAKMAN YAZDI

Türk tiyatrosunun duayen yazarı Turgut Özakman'ın kaleme aldığı hikayede, aşılamayan ve toplumsal barışı engelleyen, insanların bedelini yaşamlarıyla ödediği töre konu ediliyor.

KONUSU

1900'lerde Erzurum'da yaşayan Karagiller ve Çolakgiller aileleri arasında yıllardır süren kan davasını ve gelişen olayları konu alan Töre, dans tiyatrosunun estetik örneklerinden birisi olarak kabul ediliyor.

15 OCAK'TA SAHNELENECEK

Kadını yücelten, kan davasını aşağılayan Töre, 15 Ocak Salı saat 20.00'de Leyla Gencer Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.