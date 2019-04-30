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Venezuela'daki darbe yanlılarından mutluluk gözyaşı

Venezuela'da muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişiminde Guaido yanlısı halk, sevinç gözyaşı döktü.

AA | 30.04.2019 - 16:06..
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Venezuela'daki darbe yanlılarından mutluluk gözyaşı

Kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında bir grup askerle çektiği ve Twitter'dan paylaştığı videoyla halka ve askere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Venezuela'da darbe girişimi VİDEO

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

ABD'nin desteği ile Maduro'yu devirmeye çalışan Guaido'nun çağrısı üzerine sokağa çıkan halk, yerleri öpüp, gözyaşı döktü.

Venezuela'daki darbe yanlılarından mutluluk gözyaşı

POMPEO'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki darbe girişimi ile ilgili ilk açıklamayı Twitter'dan yaptı. Pompeo, ABD'nin Venezuela'daki darbe girişimini desteklediğini belirterek, "Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido, bugün Özgünlük Operasyonu'nun başladığını duyurdu. ABD hükümeti, özgürlük ve demokrasi arayışında Venezuela halkını destekliyor. Demokrasi yenilemez." ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki darbe yanlılarından mutluluk gözyaşı

Venezuela'daki darbe yanlılarından mutluluk gözyaşı

Venezuela'daki darbe yanlılarından mutluluk gözyaşı

Venezuela'daki darbe yanlılarından mutluluk gözyaşı

Venezuela'daki darbe yanlılarından mutluluk gözyaşı

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