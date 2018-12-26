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Darbeci Sisi Obeziteye karşı savaş açtı

Mısır'ın darbeci lideri Adülfettah el Sisi halkın fazla kilolarından kurtulması için çağrı yaparak bisiklete bindi.

REUTERS | 26.12.2018 - 11:07..
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Darbeci Sisi Obeziteye karşı savaş açtı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi katıldığı bir televizyon programında kilolu vatandaşlarına kızarak zayıflama çağrısı yapmıştı. Sisi, obeziteye karşı savaş ilan ederek spor yaptı, bisiklete bindi.

Darbeci Sisi Obeziteye karşı savaş açtı

OBEZİTEYLE MÜCADELE İÇİN BİSİKLET BİNDİ

Sisi obezite ile mücadelenin önemini etkili bir şekilde sergilemek için televizyon programının ertesi sabahı, gideceği ulusal askeri akademiye gün ağarmadan bisikletle gitti.

Siyah bir eşofman, koyu renkli bir üst ve beyzbol şapkası giyen Sisi, akademi öğrencilerine formda olabilmek için temel derslerini gözardı etmemeleri uyarısında bulundu.

Darbeci Sisi Obeziteye karşı savaş açtı

MISIR'DA OBEZİTE PROBLEMİ

Mısır’da obezite önemli sağlık problemleri arasında bulunuyor.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü’nün 2017 yılında yaptığı dünya genelindeki araştırmaya göre, Mısırlıların üçte biri obeziteden muzdarip.

 

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