Darbeci Sisi Umre yaptı

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın davetlisi olarak Mekke'de bulunan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, İslam İşbirliği Teşkilatı görüşmelerinin ardından umre yaptı.

Hareme giderek tavaf eden Sisi'nin Kabe'de verdiği poz çok tartışıldı.

KABE'YE SIRTINI DÖNDÜ

Sisi'nin sırtını Kâbe'ye dönerek dua ettiği poz, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Sisi'nin bu pozu gösteriş olarak algılanırken, bazıları ise bu pozla dalga geçerek "Gerçek kıblesi Tel Aviv/Washington'a döndü" yorumlarına yol açtı.

Diktatör Sisi'nin bu fotoğrafı samimiyetsiz olarak nitelendirildi.