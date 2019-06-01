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Darbeci Sisi Umre yaptı

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın davetlisi olarak Mekke'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılan Mısır'In darbeci lideri Sisi umre yaptı. Sisi'nin umre pozu ise oldukça tartışıldı.

Haber Merkezi | 01.06.2019 - 06:28..
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Darbeci Sisi Umre yaptı

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın davetlisi olarak Mekke'de bulunan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, İslam İşbirliği Teşkilatı görüşmelerinin ardından umre yaptı.

Darbeci Sisi Umre yaptı

Hareme giderek tavaf eden Sisi'nin  Kabe'de verdiği poz çok tartışıldı.

Darbeci Sisi Umre yaptı

KABE'YE SIRTINI DÖNDÜ

Sisi'nin sırtını Kâbe'ye dönerek dua ettiği poz, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Sisi'nin bu pozu gösteriş olarak algılanırken, bazıları ise bu pozla dalga geçerek "Gerçek kıblesi Tel Aviv/Washington'a döndü" yorumlarına yol açtı.

Darbeci Sisi Umre yaptı

Diktatör Sisi'nin bu fotoğrafı samimiyetsiz olarak nitelendirildi.

Darbeci Sisi Umre yaptı

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