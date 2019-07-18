Davutoğlu, Suriye politikası suçlamalarına cevap verdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından, eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, YouTube'da Bidebunu İzle kanalında Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin konuğu oldu.

Davutoğlu, ismi anıldığında akıllara gelen Emevi Camii'nde namaz kılma hedefi ve çöken Suriye politikasıyla ilgili sorulara da cevap verdi.

Hatırlanacağı üzere dönemin Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki iç savaşla ilgili 2012 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevini bırakacağını ileri sürerek, “Bu süreci artık yıllarla değil, aylarla veya haftalarla ifade etmek gerekir.” ifadelerini kullanmıştı.

"HATALAR MI SADECE BANA AİT"

Ahmet Davutoğlu, bu eleştirilerle ilgili şunları söyledi; "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın 11. Cumhurbaşkanı'nın çevresinden de Suriye ile olumsuzluklar bana yüklendi. O dönem baş danışmandım, Dışişleri Bakanı var, Başbakan var, Cumhurbaşkanı var. Sonra Dışişleri Bakanı oldum, Başbakan vardı, Cumhurbaşkanı vardı. Sonra Başbakan oldum, Cumhurbaşkanı vardı. O dönemin siyasi kazanımları onlara ait, Suriye sadece bana mı ait? Bunda siyasi ahlak aramam."

"SURİYE KONUSUNDA GEREKEN HER ŞEYİ YAPTIK"

İsmail Saymaz'ın "2012'de 1-2 haftaya Esad yıkılır dediniz" ve Yavuz Oğhan'ın "Suriye politikasını yanlış yaptık diyor musunuz" sorularına karşılık şunları söyledi: Ben Esad'la ilk teması 2003'te kurdum; o zamandan sonra bir güven ilişkisi oldu, vizeleri kaldırdık, sınır kapılarını kaldırdık. Türkiye ve Suriye'yi Ürdün ve Lübnan'la bir bölge olarak birleştirmek istiyorduk. Biz Suriye'yi koruyabilmek için Ocak 2011'de Başbakanımızla gittik, ve küçük reformlarla bu süreci yönetmesini söyledik. Suriye'de tek bir yürek yanmışsa onun hüznünü içimde hissediyorum ama gereken her şeyi yaptık. Gerekli uyarıları yaptık."

"EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILMAK BENİM İFADEM DEĞİL"

Davutoğlu, "Emevi Camii'nde namaz sizin hayaliniz miydi?" sorusunu da "Şimdiye kadar ifade etmedim. Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılmak gibi bir cümlem yok. Benim böyle bir ifadem yok. Zaten kayıtlarda var. Bir algı operasyonu yapılarak bunlar bana yazılıyor." diye cevapladı.

Suriyeli mülteciler konusunda da Ahmet Davutoğlu şunları ifade etti. "Kurumlarımızda FETÖ unsurlarının bu kadar yoğun olması bizim Suriye'de güvenli bölge oluşturmamızı engelledi. Bizim hedefimiz Suriye'de güvenli bölge oluşturup mültecileri orada tutmaktı. O dönemde MGK'larda 'Eğer, biz mülteci sorununu sınırın ötesinde halledemezsek bu sorun bizim içimize girer' dedim. Uluslararsı toplumun da Suriyeli mülteciler konusunda bu kadar acımasız olacağını tahmin edemedik."