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Davutoğlu açıkladı: Yeni parti yılbaşından önce kurulacak

AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurma sürecinin sonuna geldiklerini söyledi.

AA & Ensonhaber | 07.11.2019 - 16:02..
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Türkiye siyaseti önümüzdeki günlerde oldukça hareketlenecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret eden Ahmet Davutoğlu, ortak basın toplantısında yeni parti sürecine ilişkin ilk kez bu kadar net konuştu.

"YILBAŞINA KALMAZ"

Davutoğlu, yeni partinin yılbaşından önce kurulacağını söyledi.

Ahmet Davutoğlu, "Yılbaşına kadar bu süreç tamamlanacak. Tarih vermekten her zaman imtina etmişimdir ama istifa sonrasında çizdiğimiz takvim işliyor. Arkada kalmış bir durum yok, en kısa zamanda bunu tamamlayacağız. Yılbaşına kalmaz." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu açıkladı: Yeni parti yılbaşından önce kurulacak

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