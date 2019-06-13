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Davutoğlu, Yenikapı'daki teravih namazını yanlış buldu

Ramazan ayının son günlerinde Yenikapı'da kılınan teravih namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 14:45..
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Davutoğlu, Yenikapı'daki teravih namazını yanlış buldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'ya yayın yapan yerel bir televizyona konuştu.

Gündemi değerlendiren Davutoğlu, Ramazan ayının son günlerinde Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda kılınan toplu teravih namazına da değindi.

"SİYASİ BİR ANLAM TAŞIMASI..."

Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi her zaman yanlış bulduğunu dile getiren Davutoğlu, Yenikapı'da kılınan teravih namazının, Ramazan ayının iklimine aykırı olduğunu söyledi.

Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi: "Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım. Bazen kaçamadığımız haller dışında cami içinde mümkün olduğu kadar izin vermemek lazım. Orası ayrı bir mekan. Orada ola ki farklı siyasi görüşlerden olanlar olur, sizinle aynı düşünmeyenler olur, sizi sevmeyenler olur. Oraya gelenler Allah sevgisiyle geliyor. Bunlara özen göstermek gerektiği kanaatindeyim. Tabii teravihin, açık bir alanda geniş katılımla kılınması güzel ama bunun siyasi bir anlam taşıması Ramazan'ın bu iklimine aykırı olur. Bizim bu birleştirici iklimi korumamız hepimiz için önemli."

Davutoğlu, Yenikapı'daki teravih namazını yanlış buldu

YENİKAPI'DA TERAVİH

Ahmet Davutoğlu'nun yanlış bulduğu teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı kıldırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önde saf tuttuğu namaz için Yenikapı'ya 300 bin kişi gitmişti.

Davutoğlu, Yenikapı'daki teravih namazını yanlış buldu VİDEO

Davutoğlu, Yenikapı'daki teravih namazını yanlış buldu

Davutoğlu, Yenikapı'daki teravih namazını yanlış buldu

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