taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

DEAŞ Irak'ta bomba yüklü ineklerle saldırdı

DEAŞ üyesi teröristlerin iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı belirtildi

AA | 01.09.2019 - 06:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Irak ordusundan yüzbaşı Ekrem el-Abidi, DEAŞ üyesi teröristlerin alışılmadık bir eylemle, iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini kaydetti.

Yüzbaşı Ekrem el-Abidi, Diyala vilayetine bağlı Celavla nahiyesinin Islah köyünde gerçekleşen terör eyleminde bir kişinin yaralandığını belirtti.

DEAŞ Irak'ta bomba yüklü ineklerle saldırdı

DEAŞ'IN VAR OLMA ÇABALARI

Her ne kadar Aralık 2017'de ülkenin DEAŞ teröründen kurtarıldığı açıklaması yapılmış olsa da Iraklı yetkililere göre, doğudaki Diyala ve kuzeydeki Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında abluka altındaki örgüt elemanları ferdi olarak bazı silahlı saldırılarda bulunmaya devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

115
Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

24
Dominik Cumhuriyeti, Ankara'da büyükelçilik açtı

Dominik Cumhuriyeti, Ankara'da büyükelçilik açtı

21
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

21
Abdullah Avcı: Bu oyunla sonraki maçları kazanabiliriz

Abdullah Avcı: Bu oyunla sonraki maçları kazanabiliriz

12
İş yeri sahibinden altın çalan zanlıya: Köpek yapmaz bunu

İş yeri sahibinden altın çalan zanlıya: Köpek yapmaz bunu

16
15 yıllık eşini öldüren koca: Beni aldatmıştı, pişmanım

15 yıllık eşini öldüren koca: Beni aldatmıştı, pişmanım

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir