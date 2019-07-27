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DEAŞ karşıtı koalisyon: Yanlışlıkla 1300 sivili öldürdük

Suriye ve Irak'ta DEAŞ karşıtı operasyonlar düzenleyen ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, en az 1.321 sivilin öldürüldüğünü itiraf etti.

AA | 27.07.2019 - 03:00..
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Birleşik Ortak Görev Gücü-Operasyon İçsel Çözüm (JTF-OIR) aylık bilanço raporlarından birini daha yayımladı.

"İSTEMEDEN BİN 300 SİVİLİ ÖLDÜRDÜK"

Raporda, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Suriye ve Irak'taki operasyonlarda 'istemeden' sivilleri öldürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Mevcut bilgilere dayanarak İçsel Çözüm Operasyonu'nun başlangıcından bu yana koalisyonun, eylemleriyle istemeden en az 1.321 sivili öldürdüğü belirleniyor."

DEAŞ karşıtı koalisyon: Yanlışlıkla 1300 sivili öldürdük

5 YILDA 34 BİNDEN FAZLA HAVA SALDIRISI

ABD öncülüğündeki koalisyon, haziran ayının sonlarında Ağustos 2014'ten bu yana Suriye ve Irak'taki operasyonlarda en az 1.319 sivilin öldürüldüğünü itiraf etmişti.

Koalisyon, Ağustos 2014 ile Mayıs 2019 arasında bölgede 34.514 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

DEAŞ karşıtı koalisyon: Yanlışlıkla 1300 sivili öldürdük

DEAŞ karşıtı koalisyon: Yanlışlıkla 1300 sivili öldürdük

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