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DEAŞ Kerkük'te halı sahaya saldırdı

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde, terör örgütü DEAŞ tarafından bir futbol halı sahasına havan mermileriyle

AA | 25.08.2019 - 08:38..
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün Dakuk ilçesine havan saldırısı düzenlendi." ifadesini kullandı.

5 ÖLÜ, 6 YARALI

Saldırının ilçeye bağlı İmam Zeynelabidin köyünde bir futbol halı sahasında spor yapan Haşdı Şabi Türkmen gücüne yönelik yapıldığını aktaran Kamil, "Saldırıda 5 kişi öldü ve 6 kişi de yaralandı." şeklinde konuştu.

DEAŞ Kerkük'te halı sahaya saldırdı

HAVAN SALDIRISIYLA KÖYE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Havan mermilerinin köyün güney batı yönünden terör örgütü DEAŞ militanlarınca atıldığına dikkati çeken Kamil, havan saldırısıyla militanların köye girmeye çalıştığını ancak bölgede görev yapan Irak federal polis gücü tarafından engellendiğini söyledi.

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