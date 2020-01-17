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DEAŞ'lı Musul Müftüsü Şifa en-Numa yakalandı

Mansur bölgesinde yakalanan Ebu Abdulbari kod adlı DEAŞ'lının, örgütün önde gelen isimleri arasında yer aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 15:44..
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Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul’daki güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ'lı Musul müftüsü Şifa en-Numa’nın yakalandığı belirtildi.

KİLOSUNDAN DOLAYI ARAÇ KASASINDA TAŞINDI

Irak güvenlik güçlerinin, obezite nedeniyle aşırı kilolu olan DEAŞ'lıyı araç kasasında götürdüğü görüldü.

DEAŞ'lı Musul Müftüsü Şifa en-Numa yakalandı

DİN ADAMLARININ İDAM EDİLMESİ YÖNÜNDE FETVA VERDİ

Açıklamada DEAŞ müftüsünün, örgütün Musul’u kontrol ettiği dönemlerde camilerde hutbe verdiği ve ‘radikal fikirleri’ yaydığı öğrenildi.

Ebu Abdulbari’nin, örgüte biat etmeyen din adamlarının idam edilmesi ve Musul’daki Hazreti Yunus Camii’nin yıkılması için 25 Temmuz 2014’te fetva verdiği de belirtildi.

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