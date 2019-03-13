DEAŞ'lılar Irak'a dönüyor

Orda Doğu'da proje için kurulan terör örgütlerinden sonucusu da DEAŞ'tı.

DEAŞ, özellikle Suriye'de faaliyet göstererek eylemler yaptı, petrol için mücadele etti. Elbette DEAŞ göz önünde maşaydı. Arkasında ise onu yönlendiren güçler vardı.

SURİYE'DE ETNİK TEMİZLİK

DEAŞ bahane edilerek başta ABD olak üzere birçok ülke, YPG'ye destek verdi ve adeta etnik temizlik yapıldı.

Bu ülkeler yine DEAŞ'la mücadele bahanesine sığınarak YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde devlet kurması için silah ve para desteği sundu.

20 BİN DEAŞ'LI IRAK'A DÖNÜYOR

Trump'ın, Suriye'den çekileceğini ve DEAŞ'ın bittiğini açıklamasını takip eden süreçte, diğer ülkeler de kendi vatandaşları olan DEAŞ militanlarına, ülkelerine dönme çağrısı yaptı. Bu ülkelerden biri de Irak oldu.

Irak, Suriye'deki kamplarda tutulan kendi vatandaşı 20 bin DEAŞ militanını geri almak için hazırlık yapıyor.