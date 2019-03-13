taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.45975
Euro
6.17
Altın
1308.205
Borsa
101765.88
Gram Altın
229.533

DEAŞ'lılar Irak'a dönüyor

Suriye'de kurgulanan DEAŞ oyununun sonuna gelindi, teröristler ülkelerini dönmeye başladı. Bölgedeki etnik temizlikte maşa olarak kullanılan YPG'li teröristler, devlet kurma hayali kuruyor.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
DEAŞ'lılar Irak'a dönüyor

Orda Doğu'da proje için kurulan terör örgütlerinden sonucusu da DEAŞ'tı.

DEAŞ, özellikle Suriye'de faaliyet göstererek eylemler yaptı, petrol için mücadele etti. Elbette DEAŞ göz önünde maşaydı. Arkasında ise onu yönlendiren güçler vardı.

SURİYE'DE ETNİK TEMİZLİK

DEAŞ bahane edilerek başta ABD olak üzere birçok ülke, YPG'ye destek verdi ve adeta etnik temizlik yapıldı.

Bu ülkeler yine DEAŞ'la mücadele bahanesine sığınarak YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde devlet kurması için silah ve para desteği sundu.

20 BİN DEAŞ'LI IRAK'A DÖNÜYOR

Trump'ın, Suriye'den çekileceğini ve DEAŞ'ın bittiğini açıklamasını takip eden süreçte, diğer ülkeler de kendi vatandaşları olan DEAŞ militanlarına, ülkelerine dönme çağrısı yaptı. Bu ülkelerden biri de Irak oldu.

Irak, Suriye'deki kamplarda tutulan kendi vatandaşı 20 bin DEAŞ militanını geri almak için hazırlık yapıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

59
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

37
Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

85
BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

22
Bakanlığa gelen usulsüz gıda ihbarları cezasız kalmadı

Bakanlığa gelen usulsüz gıda ihbarları cezasız kalmadı

94
Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

61
ABD'de doğduğu cinsiyete göre askerlik

ABD'de doğduğu cinsiyete göre askerlik

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir