Dede Korkut Mirası UNESCO yolunda

Vişnelik Mahallesi'nde yaptırılan Dede Korkut Parkı'nda Dede Korkut kitabında yer alan hikayeler, Dede Korkut Anıt Duvarı'na Türk dünyasının seçkin sanatçıları tarafından minyatürlerle süslendi. Parka yürüyüş yollarının yanı sıra Mihriye Hatun Camisi de inşa edildi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkeler Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin UNESCO Milli Komisyonlarınca geçen yıl hazırlanan, Dede Korkut Mirası Kültürü, Efsaneleri ve Müziği başlıklı dosya, bu ayın sonunda Doğu Afrika ülkesi Mauritius'ta başlayacak Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Arası Komitesi'nin 13. oturumunda görüşülecek.

DEĞERLENDİRİLMEYE TABİ TUTULACAK

Farklı ülkelerden 12 uzmanın görev yaptığı değerlendirme organının tavsiyesi yönünde bu dosyanın temsili listeye kaydı yönünde karar verilmesi bekleniyor.

Bu kayıt, Dede Korkut Parkı'nın önemini ve yapılması yönündeki isabetliliği ortaya koyacak, bu değerli mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasına destek sağlanmış olacak.