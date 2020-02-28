43 yıl sonra gelen ikinci şehadet haberi

Suriye’nin İdlib kentinde Rusya destekli rejim güçlerinin saldırısında 33 askerimiz şehit oldu.
Şehitlerimizin şehadet haberleri ailelerine verilmeye başlandı. 33 eve acı haber ulaşırken, şehitlerimizden Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın dedesinin de 43 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı.
43 YIL ÖNCE BABASINI VERMİŞTİ, ŞİMDİ OĞLUNU ŞEHİT VERDİ
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 1977 yılında babası emniyet bekçisi Yaşar Tank, sağ-sol çatışmalarının yaşandığı dönemde bomba patlaması sonucu şehit olan Ahmet Turhan Tank, aradan geçen 43 yıl sonra oğlu Batuhan Tank'ın da şehadet haberi ile sarsıldı.