43 yıl sonra gelen ikinci şehadet haberi

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz." dedi.

2018 yılında uzmanlık sınavını kazanan sonrasında da Kuzey Irak'ta yaralanan şehit Nihat Kara, 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e giderek vatan savunması yaptı.

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Gönül Ülkü Özcan kimdir

Kocası Gazanfer ile sahnede ve hayatta mükemmel bir ikili olan, mesleğine aşık kadın, Gönül Ülkü Özcan’ın hayat hikayesidir…