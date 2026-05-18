Dedesinin cenazesinde TikTok çekmişti! Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'dan açıklama geldi

Babasını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, kızının cenaze töreninde çektiği TikTok videosuna gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan açıklama yapmıştı.

"ŞUURSUZ"

Daha önce de madde bağımlılığı tedavisi süreciyle gündeme gelen kızı Melek Bal'ın hareketlerini 'şuursuzluk' olarak nitelendiren ünlü sanatçı isyan etmişti.

Dedesinin tabutu başında TikTok videosu çeken Melek Bal da eleştirilere yanıt verdi:

"PİŞMAN DEĞİLİM"

"O an ne yaptığımı bilmiyordum. Pişman değilim. Dedem arkasından ağlamasındansa bunu tercih ederdi. Benim üzülmediğini nereden biliyorsunuz? Olayın şokunun da etkisi var o an ne yaptığımı bilmiyordum. Pişman değilim, kimse umrumda değilim" dedi.