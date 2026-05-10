Defne Kurt, Almanya'da gümüş madalya kazandı
Milli para yüzücü Defne Kurt, Almanya'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi müsabakasında gümüş madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Berlin'deki Dünya Para Yüzme Serisi müsabakasında açık yaş kadınlar 50 metre serbest kategorisi finalinde Defne Kurt, 27.83'lük derecesiyle gümüş aldı.
