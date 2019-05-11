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Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

Sosyal medya üzerinden ABD'de eğitim almak için para toplayan Defne Özkan, ortalıktan kayboldu.

Haber Merkezi | 11.05.2019 - 10:38..
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Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

ABD'de Pace Üniversitesi’nin (Actor’s Studio) oyunculuk bölümünü kazanan dünya çapında 15 kızdan biri olduğunu açıklayan ve sosyal medyada eğitimi için destek isteyen Kadıköy Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Asude Defne Özkan'ın, insanları kandırdığı iddia edildi.

1 GÜNDE 20 BİN DOLAR

Okulun 1/3 burs verdiğini belirterek yardım kampanyası başlatan Defne Özkan, 1 günde 20 bin dolar topladı. Burs kredisi almak yerine böyle bir yöntem denemesi ise Çiftlikbank dolandırıcısını akla getirdi.

Sosyal medyada dolandırıcı olduğunu söyleyenler de tepkilerini dile getirdi.

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

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