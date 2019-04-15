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Defne Samyeli: Cem ile güvendeyim

Defne Samyeli, güzelliği ve özel hayatı hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 07:09..
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47 yaşındaki sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Samyeli dikkat çeken güzelliğinin sırrını verirken ünlü komedyen Cem Yılmaz'la olan ilişki hakkında da açıklamalarda bulundu.

Defne Samyeli: Cem ile güvendeyim

"YÜZ YOGASI YAPIYORUM"

Yüzünde botoks ve dolgu olduğu konuşulan Defne Samyeli ''Gençlik sırrınız nedir?'' sorusuna ''10 yıldır yüz yogası yapıyorum, bunun kursuna da gittim'' cevabını verdi.

"MUTLU VE HUZURLUYUM"

Bir senedir aşk yaşadığı Cem Yılmaz ile ilgili de şunları söyledi: ''Cem ile çok mutlu ve huzurluyum. Eğlendiğim, kendimi güvende hissettiğim bir beraberliğim var.''

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