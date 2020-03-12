Defne Samyeli: Sabah sirkeli su içerim

1991 Türkiye 2. Güzeli 48 yaşındaki Defne Samyeli, bir magazin dergisine verdiği röportajda rutini, gençlik iksiri ve estetik hakkında şunları söyledi.

İŞTE DEFNE'NİN SIRLARI:

"Geç yatar, geç kalkarım. Uyanınca ılık, sirkeli su içerim. Susam yağıyla vücudumu fırçalar, 15 dakika egzersiz yaparım. Kendim için güzel şeyler yapmaktan keyif alıyorum. Genç kalmış bir halim var mı bilmiyorum.

"ESTETİK GÜZELİ DEĞİLİM"

Herkese sordukları ‘Estetik var mı?’ bana da yöneltiliyor. İnsanlarda ‘Ancak estetikle güzel olur’ diye algı var."