Defne Samyeli'nin ev sahibi isyan etti

Ev sahibi, kira ödemediği gerekçesiyle Defne Samyeli'ne icra davası açtı.

Neden ödemediğiyle ilgili açıklama yapan Samyeli, "Kiranın döviz mi, TL mi olması gerektiği ve evdeki çözülmeyen sorunlarla ilgili bir süredir aramızda ihtilaf belirdi. Mahkemeler bunun için var. Hukuki sürecin gösterdiği yolda sorun çözülecektir." demişti.

"KONTRAT AÇIK"

Ünlü sunucunun açıklamalarından sonra artık isyan eden ev sahibi de konuştu. Mağdur olduğunu dile getiren ev sahibi, bir buçuk yıldır kira almadığını söyledi: "Aramızda bir ihtilaf söz konusu değil. Kontrat açık. Kendisiyle aylık 12.500 lira üzerinden anlaşma yaptık. Ancak bir buçuk yıldır kiramı alamıyorum. Üstelik aylardır gönderdiğim notlara da geri dönmüyor."

Bu iddialar üzerine Defne Samyeli, sessizliğini korumaya devam ediyor.