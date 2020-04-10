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Değerlerimizi aşağılayan şahıs hakkında gözaltı kararı

Stand-up gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunan şahıs için yakalama kararı çıkartıldı.

DHA |
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Değerlerimizi aşağılayan şahıs hakkında gözaltı kararı

Emre G. adlı stand-up'çının gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı kendince şakalar yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü.

Mevlana ve Atatürk için çirkin ithamlarda bulunan Emre G., Mevlana'nin hem cinsiyle ilişki yaşadığını belirtirken Atatürk'ün de alkolik olduğunu söyledi.

Gösterisinde Atatürk ve Mevlana'yı aşağıladı VİDEO

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından Başsavcılık inceleme başlatarak, Emre G. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya paylaşım sitelerinde yayınlanan Mevlana, Şems Tebriz-i ile Konya’mızı ve Konyalı vatandaşlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aşağılayıcı şekilde konuşma gerçekleştirilmesi ve sosyal medyada yayınlanması ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile söz konusu video içeriği nedeniyle şüpheli Emre G. isimli şahıs hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmekle birlikte soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadesi kullanıldı.

Değerlerimizi aşağılayan şahıs hakkında gözaltı kararı

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Değerlerimizi aşağılayan şahıs hakkında gözaltı kararı
Değerlerimizi aşağılayan şahıs hakkında gözaltı kararı
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