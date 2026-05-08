Delikanlı tutmadı! Dizi için final kararı verildi

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı yeni dizisi “Delikanlı” için karar verildi.

Büyük umutlarla başlayan dizinin şu an 6. bölümü çekiliyor. Büyük bütçelerle çekilen yapım için her şey istendiği gibi gitmeyince erken final kaçınılmaz oldu.

Dizinin final yapmasının temel nedeni reytinglerin düşük kalması oldu. Yüksek bütçeli ve güçlü oyuncu kadrosuna rağmen izlenme oranları beklentiyi karşılamadı. Bu durum sonrası yapım ekibi erken final kararı aldı.

Dizide yönetmen değişikliği yaşanmıştı. İlk bölümlerde yönetmen koltuğunda oturan Zeynep Günay, 5. bölümde projeden ayrılmıştı.