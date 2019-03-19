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Della Miles Müslüman oldu

Della Miles, yaklaşık bir yıldır Müslümanlık ve İslam dini hakkında çok çeşitli araştırmalar yapıyordu.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 07:03..
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Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, bir dizi konser görüşmesi için geldiği İstanbul'da tarihi yarımadayı dolaştı.

TÜRK BAYRAĞI ALDI

Türkiye ve Türk insanına olan hayranlığını her fırsatta dile getiren başarılı sanatçı, Sultanahmet Camii ve mimarisine ise hayran kaldı. Tarihi turda bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Miles, evine asmak üzere bir de Türk Bayrağı satın aldı.

Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan Della Miles, paylaşımlarına not olarak ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü'' yazarak büyük bir sürpriz yaptı.

Della Miles Müslüman oldu

MÜSLÜMAN OLDU

Geçtiğimiz günlerde Yeni Zellanda'da yaşanan katliamının ardından bir süredir düşündüğü şeyi hayata geçirmeye karar veren sanatçı ziyareti sırasında Müslüman oldu.

Yaklaşık bir yıldır Müslümanlık ve İslam dini hakkında çok çeşitli araştırmalar yaptığı öğrenilen Della Miles, ''Dünyanın bir çok yerinde İslamafobi bir hastalık gibi yayılıyor. Bunun en vahşi örneğini Yeni Zellanda'da gördük. Kanımız dondu... İçimiz parçalandı... Çağın vebası sevgisizlik, ve hoşgörü eksikliği. Bunun tam tersi İslamsa sevgi ve hoşgörü dini. Bir kedi incinmesin, uyanmasın diye kıyafetini kesen Hz. Muhammed'in inancını benimsemek beni çok mutlu ediyor. Verdiğim karardan dolayı son derece huzurluyum. Allah beni hayatımın en güzel günlerinde İslam'la ödüllendirdi.'' sözleriyle duygularını dile getirdi.

Della Miles Müslüman oldu

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