DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan'la görüşmek üzere yola çıktı

Terörsüz Türkiye hedefiyle önemli adımlar atılmaya devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ile birçok kritik eşiği aştı.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin, Abdullah Öcalan ile bu kapsamda gerçekleştirdiği görüşmeler ise devam ediyor.

HEYET İMRALI ADASI'NA GİDİYOR

DEM Parti, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyetin Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na doğru yola çıktığını duyurdu.

SON GÖRÜŞME ŞUBATTA YAPILMIŞTI

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli, dün yaptığı açıklamada İmralı Heyeti'nin 24 Mayıs Pazar günü İmralı Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Heyet, İmralı Adası'na son ziyaretini 16 Şubat'ta yapmıştı.