DEM Parti'den Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne Abdullah Öcalan mektubu

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Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın irade koyduğu süreçte, önemli aşamalar geride kaldı.

PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

Süreçle ilgili yapılması planlanan yasal düzenlemelerin TBMM gündemine gelmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

ABDULLAH ÖCALAN İÇİN UMUT HAKKI MEKTUBU

DEM Parti, Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne Öcalan'la ilgili mektup yolladığını açıkladı.

Mektubun içeriğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Öcalan'a yönelik Umut Hakkı ihlali kararıyla ilgili olduğu belirtildi.

SÜREÇ VURGUSU

Mektupta, Nelson Mandela Kurallarından ve Öcalan'ın da Umut Hakkı ilkesinden yararlanması gerektiğine ilişkin kararın, Bakanlar Komitesi tarafından ciddiyetle ele alınması talep edildi.

Verilecek kararın, Terörsüz Türkiye sürecini de yakından ilgilendirdiği vurgulandı.

BİLDİRİM YAPILDI

Avukatları, Öcalan'ın Umut Hakkı'ndan faydalanabilmesi için Avrupa Konseyi'ne 2 ay önce bildirim yaptı.