Demet Akalın, sosyal medya hesabından takipçilerine sürekli “Evde kalın” mesajı veriyordu. Önceki gün Demet Akalın, kızı Hira ile birlikte aracında seyir halinde görüntülenince herkesi şaşırttı.

"SIKILDIK EVDE"

Bebek’te, kızı Hira ile birlikte aracında seyir halindeyken görüntülenen pop yıldızı “9 gündür evdeyiz. Hira çok sıkıldı. Onu biraz gezdirmeye çıkardım. Arkada uyuyor. Ben de sadece hava almak için camı açtım” dedi. Demet Akalın’ın bu davranışı tepki topladı.

1 metre kuralını hatırlatan Akalın “Birbirimize fazla yaklaşmayalım” diyerek aracının penceresini kapattı.

Evinizde kalın diyen Demet Akalın dışarıya çıktı ViDEO