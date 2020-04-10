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Demet Akalın, Gökhan Özen'i kızdırdı

Demet Akalın ile Gökhan Özen, 8 yıl sonra 'Yıkıl Karşımdan' şarkısı nedeniyle karşı karşıya geldi.

Haber Merkezi |
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Demet Akalın, Gökhan Özen'i kızdırdı

Demet Akalın'ın 2012 yılında Gökhan Özen ile düet yaptığı şarkısı 'Yıkıl Karşımdan', 8 yıl aradan sonra yine dinlenmeye başladı.

"YİNE PATLAMIŞ"

Akalın, mutluluğunu "8 yıl önceki şarkım yine patlamış." sözleriyle dile getirdi. Demet Akalın'ın sözleri, Gökhan Özen'i kızdırdı.

Özen, Instagram sayfasında, "Bu şarkının söz, müzik, aranje ve mixini ben değil de kendi yaptı sanmış olabilir bir an için. Düet jestimi de bir an için unutmuş olabilir. Canı sağ olsun. Biz tebrik edelim şarkısını." mesajını paylaştı.

Demet Akalın, Gökhan Özen'i kızdırdı

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