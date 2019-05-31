Demet Akalın: Hamileyken kendimi şişleyecektim

Yaptığı ve söylediği her şeyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bugün yaptığı itirafla dikkatleri yine üzerine çekti.

İşte Demet Akalın'ın açıklamalarından satır başları…

"ÇOCUKTAN NEFRET EDERDİM"

Canlı yayında çocuk istismarı ve ölümleri hakkında konuşan Akalın, "Anne olanlar beni daha iyi anlar ama son 1 aydır yaşadıklarımız çok korkunç biz sokakta oynardık hiçbir şey olmazdı. Hira sokak çocuklarıyla oynasın istiyorum. Öyle dadılarla büyüyen biri olarak kalmasın. Gerçekten herkes anne olmasın. Önceden ben çocuktan nefret ederdim. Uçağa falan bindiğimde çocuk olduğunda ‘eyvah’ derdim. Bu tip insanların elinden çocuk alınmalı. Bu çocuk büyüdüğünde ne olacak. O kadını bulsam boğazından tutasım var.

"HUYLARI AYNI BABA"

Hira'ya 5 aylık hamileyken kendimi şişlemeyi düşünmüştüm. Sağlıklı bir süreç yaşamadım. Ta ki doğup göğsüme koyana kadar. Hira'yı göğsüme yatırdıktan sonra annelik geliyor. Hira'nın görüntüsü ben ama huylar hep baba.

"6 AYDIR DADASIZIZ"

6 aydır dadı yok. Baba ile beraber büyütüyoruz kızımızı artık. Milano’da 9 saat rötar yedik, çocuğun sesi çıkmadı."